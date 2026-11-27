Avanza ampliación del bulevar López Portillo; conectará con la avenida Las Torres en 2027

Con una inversión aproximada de 45 millones de pesos, esta nueva etapa contempla contar esta vialidad con la colonia Linda Vista.

Por Eduardo Bazaldua

Continúan los trabajos de prolongación del bulevar José López Portillo, en el tramo comprendido entre el puente de la avenida Carlos Adrián Avilés y la avenida Las Torres, en la colonia Linda Vista, como parte del proyecto de modernización de la infraestructura vial de la capital tamaulipeca.

Pese a las condiciones climáticas adversas de los últimos días, los trabajadores mantienen las labores en la zona, utilizando maquinaria pesada, principalmente motoniveladoras, para nivelar las irregularidades del terreno y preparar la superficie sobre la que se construirá la nueva vialidad.

Entre los trabajos que también se realizan se encuentra la construcción de infraestructura hidráulica correspondiente al sistema de drenaje, necesaria para el adecuado funcionamiento de la nueva arteria vial.

Esta obra se suma a la ampliación realizada anteriormente desde el bulevar Fidel Velázquez hasta el puente de la avenida Carlos Adrián Avilés, tramo que entró en funcionamiento en agosto de 2026.

De acuerdo con lo informado por Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, esta nueva etapa contará con una inversión aproximada de 45 millones de pesos, y se estima que los trabajos concluyan en marzo de 2027.