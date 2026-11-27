Impulsan oportunidades laborales con Feria del Empleo Victoria 2026

Empresas de distintos sectores participaron en esta jornada para acercar oportunidades laborales a los victorenses.

Por Eduardo Bazaldua

Con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y fortalecer la vinculación con el sector empresarial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), llevó a cabo la Feria del Empleo Victoria 2026.

La actividad fue encabezada por Nayeli Lara Monroy, directora general del Servicio Nacional de Empleo, bajo las directrices de Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral.

Entre las empresas que ofertaron vacantes durante esta jornada destacaron Grand, Totalplay, Farmacias Similares y Soriana, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer distintas ofertas laborales y establecer contacto directo con las empresas participantes.

En el evento también estuvieron presentes Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE; Óscar Rodríguez Perales, director general del INJUVE; Hilda Pérez Rodríguez, representante de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, y Gabriela Torres Maldonado, de la empresa DIVISA.