SITEM exige modificar protocolos que dejan en desamparo al magisterio

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 17 de Mayo del 2026

El dirigente nacional del Sindicato Independiente de los Trabajadores de México (SITEM), Diego Ánimas Delgado, lanzó un llamado urgente a diputados locales y federales para modificar los protocolos educativos que, aseguró, han dejado al magisterio en condiciones de desamparo.

“Hoy no es posible que con los protocolos vigentes tengan más poder el alumno y el padre de familia que las maestras y los maestros”, advirtió, al señalar que el magisterio ya no trabaja en paz ni en armonía, pues incluso se les ha limitado la posibilidad de corregir conductas negativas que provienen desde el hogar.

Ánimas Delgado subrayó que la situación actual ha generado un ambiente de inseguridad laboral para los docentes, quienes enfrentan restricciones que afectan su desempeño y autoridad en el aula. “Tenemos que modificar estos protocolos, porque el magisterio hoy en el país no trabaja a gusto”, enfatizó.

El líder sindical pidió a los legisladores reconocer y valorar la labor de las maestras y maestros de Tamaulipas y de México, más allá de colores partidistas. “Es momento de unir fuerzas para sacar adelante los problemas de rezago que vive el país y que vive Tamaulipas”, expresó.

Diego Animas también llamó a la unidad entre sindicatos, dejando claro que las diferencias internas no deben convertirse en enemistades. “No somos enemigos entre sindicalistas, hay que respetar la forma de pensar y de sentir de cada compañero”, sostuvo.

Con este pronunciamiento, el SITEM coloca sobre la mesa un tema que toca fibras sensibles: el equilibrio de poder en las escuelas y la necesidad de devolverle al magisterio la autoridad perdida. El mensaje es claro: sin respeto a los maestros, no habrá educación de calidad ni futuro para el país.