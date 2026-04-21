SITEM promete candados contra saqueo en nuevo sistema de ahorro

Por José Gregorio Aguilar

Martes 21 de abril del 2026

El nuevo sistema de ahorro del SITEM en Tamaulipas no repetirá la historia de saqueos que se atribuyen al SARTET, aseguró su director general, Lino Álvarez Ramírez, al presentar los mecanismos de vigilancia y control que blindarán las aportaciones de los trabajadores de la educación y jubilados.

“Todo tiene que ser canalizado de acuerdo al Comité de Vigilancia y al Consejo de Administración. Además, trabajaremos de la mano con el IPSSET, que será el administrador de los recursos”, explicó Álvarez, al subrayar que cada afiliación y cada préstamo será revisado para evitar abusos.

El directivo detalló que los préstamos se otorgarán conforme a la capacidad de pago de los solicitantes, respetando el límite legal de deducciones del 30%. “De esa manera cuidamos las finanzas y evitamos que el sistema se convierta en un riesgo”, dijo.

En una primera etapa, el sistema ofrecerá créditos de hasta 15 mil pesos, y conforme se acumule la capitalización del ahorro, se abrirán opciones de mediano plazo de 30 a 40 mil pesos. “Esperamos pronto manejar préstamos más accesibles y con montos que realmente apoyen las necesidades de los trabajadores”, adelantó.

Álvarez destacó que el IPSSET manejará los intereses y la capitalización, con rendimientos estimados de 12 a 13% anual, muy por encima de lo que ofrecen los bancos. “Si los compañeros ven que su ahorro crece con transparencia y mejores rendimientos, se convencerán de que esta es la mejor opción”, afirmó.

El director general insistió en que la difusión y el dinamismo serán clave para sumar afiliados. “No se trata solo de invitar, sino de mostrar con cifras cómo se capitaliza su ahorro en uno, dos o cuatro años. Esa certeza es la que convencerá a los trabajadores”, señaló.

Finalmente, Álvarez recalcó que el sistema nace para apoyar a los trabajadores de la educación, quienes fueron excluidos del SARTET. “Aquí no se les quita nada, aquí se les devuelve un derecho que les fue negado. Este sistema es para respaldar a quienes sostienen la enseñanza en Tamaulipas”, concluyó