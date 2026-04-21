Lámparas para el Estadio Marte R. Gómez siguen sin instalarse; Obras Públicas espera mejor clima

Por: Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de que se anunció el cambio de luminarias en el Estadio Marte R. Gómez, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, reconoció que, aunque el equipo ya se encuentra en la ciudad, aún no ha sido instalado.

“Las lámparas llegaron desde la semana pasada, pero no se han instalado”, señaló el funcionario tras ser cuestionado sobre las deficiencias en el alumbrado observadas durante el último partido de Correcaminos ante Alebrijes de Oaxaca.

Cepeda Anaya reiteró que los trabajos iniciarán en cuanto las condiciones climatológicas sean favorables, ya que las recientes lluvias en Ciudad Victoria han impedido realizar las maniobras de manera segura.

“Esta obra se culmina en menos de un mes; es por ello que estamos esperando que mejore el clima para comenzar con la instalación”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si el nuevo alumbrado estará listo antes del Campeonato de Primera Fuerza de Atletismo, el funcionario aseguró que sí. “Te repito, las instalaremos en menos de un mes y este evento está agendado para principios de junio”, concluyó.