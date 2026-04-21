Lista Selección UAT para Nacional de Softbol ANUIES 2026

Victoria, Tamaulipas.- La Selección de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se reporta lista para el Campeonato Nacional Universitario de Softbol ANUIES 2026, después de cerrar su participación en el Campeonato Estatal de Primera Fuerza que se celebró el pasado fin de semana en el municipio fronterizo de Río Bravo.

El equipo de la UAT bajo el mando de los entrenadores Hugo de León, Gerardo Leal y Miguel Rocha, logró una destacada actuación en el municipio fronterizo, enfrentando a rivales de alta calidad que sirvió de preparación para llegar de la mejor manera al nacional de la especialidad.

En sus primeros duelos celebrados el viernes 17 de abril, las Correcaminos derrotaron 39 carreras contra tres al equipo de Reynosa Federal Independiente B, para después vencer 11-10 a Río Bravo Independiente Verde.

Para el sábado, las acciones continuaron, enfrentando nuevamente a Río Bravo Independiente Verde, donde cayeron 5-12, pero en el último partido ante Reynosa Federal Independiente B salieron vencedores 16 carreras contra 7.

De esta manera, la Selección de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cerró su preparación para el Campeonato Nacional Universitario de Softbol ANUIES 2026 que se celebrará del 23 al 30 de abril en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.