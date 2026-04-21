La UAT y Líderes Juaristas, A. C. estrechan lazos de colaboración

Ciudad Victoria, Tam.; 21 de abril de 2026.

Fortaleciendo la vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con organismos de la sociedad, el rector Dámaso Anaya Alvarado sostuvo un encuentro con Raúl Alberto Betancourt Ortiz, presidente nacional de Líderes Juaristas de México A. C.

En las oficinas del edificio de Rectoría, Dámaso Anaya le brindó la bienvenida al presidente de dicha asociación civil, destacando la relevancia de generar espacios que permitan impulsar iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo integral de las y los estudiantes, así como a la formación de liderazgos comprometidos con su entorno.

Subrayó que la UAT mantiene una política de puertas abiertas para la colaboración con actores que contribuyan al crecimiento académico y social de la juventud.

Enfatizó que este tipo de encuentros permiten consolidar alianzas que propicien espacios de participación, reflexión y construcción colectiva. “Estoy convencido de que cuando sumamos esfuerzos, logramos más por nuestras y nuestros jóvenes”, expresó.

Por su parte, Raúl Alberto Betancourt reconoció la apertura del rector y el papel que desempeña la UAT como una institución clave en la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y sentido de responsabilidad social.

Asimismo, destacó que para Líderes Juaristas esta cercanía representa una oportunidad significativa para impulsar la participación de las juventudes, fomentar el pensamiento crítico y contribuir al desarrollo de una sociedad más consciente, participativa y unida.

“Agradezco profundamente su apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la comunidad universitaria. Su recibimiento refleja el compromiso con la construcción de puentes institucionales y la suma de esfuerzos en favor de la formación de liderazgos comprometidos con México”, señaló.

Líderes Juaristas, A.C. es una organización de la sociedad civil mexicana, con presencia en los 31 estados del país y en la CDMX. Agrupa ciudadanos con pensamiento progresista y liberal, inspirados en el ideario de Benito Juárez, y su objetivo es unificar liderazgos para promover la participación ciudadana, la educación y el desarrollo social, fomentando valores como el respeto, la confianza y la solidaridad.

Entre sus actividades, promueve programas sociales y capacitación, además de impulsar convenios educativos con universidades para apoyar la formación académica de jóvenes y adultos.