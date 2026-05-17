Maestra denuncia desaparición de clave y acusa irregularidades en USICAMM

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 17 de Mayo del 2026

La profesora Vanessa Giovanna Mor Hernández, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en Tampico, denunció públicamente a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) por la desaparición de su clave presupuestal, lo que le ha generado incertidumbre laboral y sospechas de irregularidades en el manejo de plazas.

Mor Hernández relató que en el ciclo escolar 2020-2021 presentó examen de admisión como docente de primaria y obtuvo primero una vacante temporal y después una definitiva, con clave presupuestal asignada en la Escuela Primaria Federal 18 de Marzo de Ciudad Madero. Incluso tomó protesta en la videoconferencia oficial de asignación de plazas.

Sin embargo, al acudir con la directora y la jefa de sector 33, le informaron que “no había lugar”. Tras gestiones en el CREDE y en el área jurídica de la Secretaría de Educación, recibió Voucher de pago, pero nunca se le aclaró dónde quedó su clave.

“USICAMM me dijo que no pasé el examen, pero si no lo hubiera pasado, no me habrían asignado vacante. Eso genera sospechas de que las claves se están vendiendo”, denunció.

La profesora aseguró que su caso fue llevado incluso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues considera que se le vulneraron derechos laborales al retirarle una plaza ya otorgada. “Quiero saber dónde quedó mi clave presupuestal, qué fue lo que sucedió”, reclamó.

Mor Hernández subrayó que no es un caso aislado, ya que otros maestros de admisión también han sido afectados. “Estamos en desamparo, somos ejército pensante los maestros. No pedimos favores, pedimos certeza laboral”, expresó.

Con esta denuncia, se abre nuevamente el debate sobre la transparencia de la USICAMM, organismo que en teoría debe garantizar procesos claros de ingreso y promoción, pero que en la práctica acumula quejas por opacidad y sospechas de corrupción en la asignación de plazas.

La denuncia de la profesora Vanessa Giovanna Mor Hernández fue publicada en redes sociales, donde de inmediato generó reacciones y comentarios de otros docentes que enfrentan situaciones similares. Entre ellos, la maestra Nayeli Itzel Castellanos respondió que también tiene un caso pendiente y que, ante la falta de solución, tendrá que hacer su propio video para visibilizarlo. El eco digital confirma que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema que se multiplica y que exhibe la opacidad de la USICAMM.