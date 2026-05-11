Se rompe el monopolio sindical del SNTE: maestros ya eligen libremente

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 10 de mayo del 2026

El dirigente nacional del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México (SITEM), Diego Ánimas Delgado, reveló que la Secretaría de Educación Pública envió un documento oficial a todas las entidades federativas en el que se establece el fin de la afiliación automática al SNTE, práctica que por décadas agandalló la voluntad de los maestros y aseguró cuotas sindicales sin opción de elección.

Ánimas explicó que el oficio, emitido en el último año de gestión de la ex secretaria Leticia Ramírez, reconoce la existencia de cinco organizaciones sindicales magisteriales con registro federal y confirma que los nuevos docentes que obtengan plaza tienen libertad para decidir a qué sindicato afiliarse.

“Si algún trabajador desea no pertenecer a ninguna expresión sindical, sus derechos están garantizados por la Ley Federal del Trabajo y la Constitución”, subrayó.

Cabe recordar que durante décadas el SNTE se benefició de la llamada “automaticidad”, que convertía a cada maestro en afiliado sin consulta ni consentimiento, era una especie de control corporativo a decir de muchos maestros disidentes

El documento oficial, aseguró, es público y representa un parteaguas en la vida sindical del país, pues por primera vez se reconoce que no existe una sola expresión sindical dominante. “La educación necesita sindicatos que sirvan, no que se sirvan de los maestros”.

Diego Ánimas destacó que el SITEM se ha consolidado como la segunda fuerza sindical nacional, lo que demuestra que la pluralidad sindical ya es una realidad en el magisterio. “La libertad sindical obliga a todas las organizaciones a demostrar resultados, cercanía y defensa real de los trabajadores”, dijo.