Sindicato de Kemet somete a votación contrato colectivo

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 11 de mayo del 2026

Tras semanas de negociaciones prolongadas, el Sindicato de Kemet se encuentra a punto de cerrar el contrato colectivo de trabajo, con un incremento tentativo del 7.5 por ciento en salarios y mejoras en prestaciones, informó la secretaria general, Dolores Zúñiga Vázquez.

La dirigente explicó que, conforme a la nueva legislación laboral, el contrato será sometido a votación entre los trabajadores antes de su firma definitiva. “La reforma permite que los obreros realmente opinen y sean consultados. No sé si otros sindicatos lo harán, pero yo sí: los trabajadores tienen la autoridad de decidir”, subrayó.

Zúñiga Vázquez reconoció que las negociaciones se han prolongado más de lo previsto, pero aseguró que el proceso está prácticamente concluido. “Ya solamente estamos recaudando la firma de los trabajadores. Hasta que estén 100% seguros de que así lo quieren, se firma”, dijo.

La líder sindical adelantó que la próxima reunión está programada para el miércoles, donde se espera dar por cerrada la negociación. “De esta semana a la otra ya terminamos. Prácticamente ya concluye, sólo falta la votación y la firma”, señaló.

Respecto al incremento salarial, confirmó que será del 7.5 por ciento, superior al del año pasado, que fue de 5.5. “Hoy fue más, y además estamos con beneficios adicionales que se darán a conocer en el resultado final”, comentó.

Finalmente, Zúñiga Vázquez reiteró que el sindicato dará a conocer públicamente el acuerdo una vez que los trabajadores lo aprueben en votación, destacando que este ejercicio fortalece la transparencia y la participación obrera en la toma de decisiones