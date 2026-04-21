SITEM crea sistema de ahorro tras exclusión del SARTET

Por José Gregorio Aguilar

Martes 21 de abril del 2026

El dirigente del SITEM en Tamaulipas, Carlos Eduardo Gallardo Carriles, acompañado por el líder nacional Diego Ánimas Delgado, anunció la creación de un nuevo sistema de ahorro para trabajadores de la educación y jubilados, administrado por el IPSSET.

Gallardo explicó que el origen de este proyecto se remonta a diciembre de 2024, cuando afiliados al SITEM fueron excluidos de los préstamos del SARTET, controlado por el SNTE. “Nos negaron el derecho de manera injusta, por eso buscamos alternativas y el gobernador nos avaló este nuevo sistema”, señaló.

Las gestiones iniciaron en 2025, pero se retrasaron por cambios en el gabinete estatal. Finalmente, tras dos años de trámites, el convenio fue firmado con la participación de las secretarías de Finanzas, Administración y Educación. “Hoy por fin se da, gracias al apoyo del doctor Américo Villarreal Anaya”, expresó Gallardo.

El nuevo sistema de ahorro contempla un descuento del 4% del sueldo, estrictamente apegado a la legalidad y con principios de transparencia y rendición de cuentas. “No hay riesgo para los recursos de los compañeros”, aseguró el dirigente, al invitar a los trabajadores a afiliarse de manera voluntaria.

El secretario general del sindicato subrayó que el esquema está abierto no solo a los afiliados del SITEM, sino a todos los trabajadores de la Secretaría de Educación y pensionados. “Aquí hay otra opción sindical en Tamaulipas, legalmente constituida y con toma de nota”, recalcó.

El IPSSET será el encargado de administrar los fondos, con amplia experiencia en ahorro y préstamos. Inicialmente se comenzará con el ahorro, y una vez que el sistema tenga solvencia, se otorgarán créditos a quienes lo soliciten.

“Este sistema se hace para apoyar a los trabajadores de la educación, porque se nos quitó un derecho indebidamente. No hay otro fin más que respaldar a quienes sostienen la enseñanza en Tamaulipas”, concluyó Gallardo