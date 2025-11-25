Seis muertes por influenza y tres por COVID en Tamaulipas: Salud refuerza llamado a vacunarse

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó que en lo que va del año se han registrado seis muertes por influenza —dos en Reynosa y una en Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo— además de tres fallecimientos por COVID-19.

Aunque la letalidad del coronavirus se ha mantenido estable, el funcionario advirtió que la temporada invernal incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias.

Para enfrentar este panorama, la Secretaría de Salud ha desplegado una campaña de vacunación con un lote de 250 mil dosis, alcanzando ya alrededor del 90 por ciento de cobertura en la población, desde menores de un año hasta adultos mayores.

Hernández Navarro destacó que la respuesta ciudadana ha sido mejor que en años anteriores, cuando había resistencia a vacunarse.

El funcionario insistió en que la vacunación es clave para reducir riesgos, especialmente en personas mayores de 60 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Recordó que los frentes fríos elevan la incidencia de contagios y que las primeras seis semanas tras la aplicación de la vacuna son decisivas para fortalecer la inmunidad.

Las cifras de muertes por influenza y COVID son un recordatorio contundente de que la prevención no puede relajarse. La campaña invernal es un esfuerzo necesario, pero insuficiente si la población no complementa con cuidados básicos. La transparencia en los datos y la constancia en el llamado a vacunarse son la única garantía para evitar que el invierno se convierta en una temporada de riesgo mayor.