«Américo Villarreal anuncia cambios en el Gabinete: Vicente Joel Hernández Navarro sale de la Secretaría de Salud y Marcela Hernández Campos toma el cargo»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Además de confirmar la salida de Vicente Joel Hernández Navarro de la titularidad de la Secretaría de Salud, el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya anunció que habrá más cambios en el Gabinete gubernamental.

Al ser abordado al término de la ceremonia de Toma de Protesta de Mónica Lorena Sánchez Limón como Directora Electa de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, el titular del Poder Ejecutivo reveló que habrá más cambios en el Gabinete gubernamental.

“Lo vamos a platicar en su momento, con mucho gusto, ya que los tengamos todos”, refirió brevemente.

Sobre la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, nueva titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Villarreal Anaya dijo; “una gran doctora, una mujer, para que también ahora esté una dama al frente de los servicios de salud de Tamaulipas”.

Cabe señalar que además, esta tarde, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, Francisco Cuéllar Cardona dio a conocer su renuncia al cargo de Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas.