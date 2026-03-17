Auditoría Superior precisa observaciones y refuerza prevención

Por José Gregorio Aguilar

Martes 17 de marzo del 2026

El auditor superior del Estado, Francisco Noriega, aseguró que durante su gestión se ha registrado una disminución en el número de observaciones, aunque las que se emiten son cada vez más precisas y con mayor efectividad.

“Antes observábamos más, pero con un margen de error. Ahora buscamos menos observaciones, pero con mayor rigor técnico”, explicó, al destacar que el objetivo es dar certeza tanto a los entes fiscalizados como a la ciudadanía.

Entre los temas más delicados que la Auditoría atiende se encuentran los procesos de adjudicación, la integración contable y, de manera especial, el manejo de las retenciones de impuestos. Noriega advirtió que algunos entes han utilizado recursos retenidos para fines distintos, lo que puede derivar en desvío de fondos.

El auditor subrayó que muchas cifras que parecen “groseras o escandalosas” se deben a una mala integración contable y no necesariamente a corrupción. “El orden es prevención. Si se respeta la norma contable, se evita dar una visión equivocada a la ciudadanía”, puntualizó.

En este sentido, invitó a los entes obligados a presentar cuenta pública a buscar orden administrativo como medida preventiva y aprovechar la capacitación que ofrece la Auditoría Superior. “El rigor de la fiscalización no se relaja, pero estamos abiertos a acompañar con capacitación continua”, dijo.

Noriega insistió en que la fiscalización seguirá siendo estricta, pero con un enfoque de prevención y profesionalismo. “Estamos trabajando de una manera muy profesional, como la ciudadanía lo demanda, y espero continuar así con todo el compromiso hacia los tamaulipecos”, concluyó