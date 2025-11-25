Este Miércoles Descenderá la Temperatura por Frente Frío No. 15

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con lloviznas y descenso en las temperaturas hasta los 13 grados para la zona norte y 14 grados Centígrados en la zona centro de la entidad, el próximo miércoles ingresará a Tamaulipas otro frente frío, confirmó el coordinador estatal de Protección Civil Luis Gerardo González de la Fuente.

“Es el frente frío número 15 el que ingresa el día miércoles, ingresa con temperaturas fuertes, descenso temperaturas mínimas hasta 13 grados en la zona norte, zona centro unos 14, muy parecida a la de la zona norte, y bueno ingresa con humedad, se pueden estar presentado lloviznas y evento de surada”.

Dijo que el área de Meteorología de la Coordinación Estatal revisa diariamente y monitorea el clima de la mano con el Servicio Meteorológico Nacional

“Vamos a estar trabajando también con los municipios, una estrecha coordinación que tenemos con ellos para estar alertando a los frentes fríos que se puedan presentar de mayor frío a Tamaulipas y comentarle a la población que siga las páginas oficiales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, las plataformas oficiales de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de la Secretaría de Salud, DIF Tamaulipas para estar informados la población”, mencionó.

Recordó que como cada año, la Coordinación Estatal de Protección Civil activará el protocolo correspondiente al descender las temperaturas.

“Vamos a hacer lo mismo que otros años, a las bajas temperaturas los refugios temporales se aperturan y asimismo operativos carrusel para buscar personas vulnerables que estén expuestas al frío, invitarlos a un refugio temporal”.

Por último, González de la Fuente advirtió de las fechas en donde se estarían registrando los fríos más intensos en territorio tamaulipeco.

“El área de Meteorología haciendo los estudios, en la primer quincena de diciembre es cuando se puedan sentir, se pueden estar presentando los fríos, las temperaturas más bajas en Tamaulipas”.