Entregará INFONAVIT mil 395 casas en Tamaulipas

será la entidad más beneficiada; En total, el instituto entregará este año 4 mil 871 viviendas en todo el país

Ciudad de México.- Durante el 2025, Tamaulipas será la entidad más beneficiada con el Programa Vivienda para el Bienestar del INFONAVIT, toda vez que esta institución federal entregará mil 395 casas que atenderán las necesidades de igual número de familias tamaulipecas.

Así lo informó el director general de INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, durante su participación en la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbum Pardo, donde precisó los avances de la construcción de las Viviendas para el Bienestar que se realizan en un total de 39 municipios, de 19 estados, y que suman 4 mil 871 viviendas.

«Aquí están los estados donde vamos a entregar estas 4 mil 871 viviendas; por ejemplo en Tamaulipas vamos a entregar mil 395, ya estamos entregando, vamos a llegar a ese número, en todos estos ya estamos entregando, casi en todos», precisó, al tiempo de mostrar los avances de las viviendas edificadas en Reynosa y en Ciudad Victoria, acciones que han sido posibles gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Explicó que las obras consisten en casas unifamiliares de dos niveles, donde se cuenta con estacionamiento, patio y otros espacios que se ubican en un área de 60 metros cuadrados que ya se tienen instalados, además, los servicios de luz, agua y drenaje, entre otros aspectos.