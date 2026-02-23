Con 18 casos en estudio, Tamaulipas acelera vacunación contra sarampión

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Con más de 400 mil dosis aplicadas contra el sarampión del año pasado a la fecha y 18 casos en espera de confirmación en este 2026, Tamaulipas intensificó su estrategia de vacunación para contener el riesgo de brotes de sarampión, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario explicó que la cobertura ha crecido de manera importante en las últimas tres semanas, pasando de un avance del 37% a un 17% adicional, lo que coloca al estado en la mitad de la meta trazada. “Tenemos nueve semanas para cumplir con el 100% y contamos con suficiente biológico. Incluso se han adquirido jeringas extras para estar prevenidos”, señaló.

La estrategia incluye la instalación de módulos alternos de vacunación en plazas, instituciones públicas y dependencias estatales. En Ciudad Victoria, por ejemplo, se habilitaron espacios en la Torre Bicentenario y en la propia Secretaría de Salud, además de brigadas en instituciones como el Batallón Militar.

De cara al periodo vacacional de Semana Santa, se prevé habilitar módulos en sitios turísticos para garantizar la cobertura. “Todos los días tenemos reuniones con el personal de salud y estamos muy cercanos a las instituciones para implementar lo que sea necesario”, dijo Hernández Navarro.

El secretario recordó que entidades vecinas como Nuevo León (30 casos), Veracruz (27) y San Luis Potosí (5) ya reportan contagios, mientras que en Texas se han confirmado 13, por lo que Tamaulipas mantiene vigilancia epidemiológica estricta. “No bajamos la guardia, estamos rodeados y debemos estar preparados”, advirtió.

Por último, subrayó que la vacunación en escuelas y colonias será clave para proteger a los susceptibles, es decir, aquellos que debieron vacunarse desde 2019 y aún no lo han hecho. “Afortunadamente no tenemos casos confirmados, pero seguimos atentos a los 18 que están en estudio”, concluyó