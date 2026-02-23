Tamaulipas por debajo de la media nacional en trabajo infantil, pero persiste la preocupación

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En su intervención durante la ceremonia de honores, el secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, afirmó que el estado se encuentra entre los primeros lugares con menor índice de trabajo infantil, con un 8.7%, cifra que lo coloca por debajo de la media nacional.

El funcionario compartió una reflexión personal al relatar un momento con su hijo pequeño: “Me agaché, lo vi a los ojos y noté la seguridad de estar protegido. Eso es lo que debería vivir cualquier niño: jugar, educarse y crecer plenamente, no cargar un mundo que no les corresponde todavía”.

Illoldi Reyes subrayó que, aunque las cifras son positivas, el simple hecho de que exista un solo niño trabajando, que esté en condiciones no acordes a su edad, es motivo de preocupación y compromiso colectivo.

“Saber que haya un niño allá afuera trabajando, ejerciendo una actividad laboral, cuando lo único que debe estar haciendo es jugar, divertirse, educarse, crecer y desarrollarse, es algo que nos compete a todos que nos involucra a todos”.

El secretario destacó que la conformación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil responde a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de abordar el tema con seriedad y conciencia.

Reconoció que Tamaulipas no es identificado como un estado con alta incidencia de trabajo infantil, pero insistió en que la niñez debe ser protegida con acciones conjuntas de gobierno, sociedad y familias.

“Este momento nos corresponde a todos aportar desde nuestras trincheras para erradicar por completo esta condición en el estado”, concluyó Illoldi Reyes, al tiempo que llamó a mantener la fe y el compromiso para garantizar que cada niño tamaulipeco viva con seguridad y plenitud.