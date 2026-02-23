Controlan bloqueos; sin civiles afectados

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA- Ante la serie de eventos delictivos registrados el día de ayer en cinco municipios de la entidad se priorizó la seguridad civil y al momento se tiene un saldo blanco en ese sentido, destacó el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya.

“Desde ayer en la tarde ya no había ninguna condición, y todo se mantuvo en una condición de normalidad”, refirió.

En entrevista, al ofrecer un balance tras los incidentes registrados en diversos municipios de la entidad, confirmó que la situación se encuentra bajo control desde la tarde de ayer, y lo más importante, “no se reportaron personas lesionadas o daños a la población civil”.

“Finalmente el recuento de lo que sucedió el día de ayer, y lo estamos ratificando saliendo de la Mesa de Seguridad y Paz se estuvo muy pendiente a través de los sistemas de vigilancia de las cámaras de C5, todo se mantuvo en una condición de que pudiéramos continuar nuestra vida en forma normal en nuestra entidad”, destacó.

Tras la sesión de la Mesa de Seguridad y Paz de Tamaulipas, el mandatario estatal detalló el recuento de los hechos ocurridos, que iniciaron puntualmente a las 8:32 de la mañana en Reynosa.

El Gobernador informó que se configuraron 36 hechos delictivos relacionados con bloqueos de vías de comunicación en la región norte de la entidad.

Estos incidentes, dijo, se concentraron en cinco municipios:

Miguel Alemán

Camargo

Díaz Ordaz

Reynosa

San Fernando

De estos 36 eventos, detalló el mandatario estatal, “nueve estuvieron relacionados con bloqueos de autotransporte, y en cinco de ellos se les prendió fuego a los vehículos”.

El resto fueron hechos menores, con bloqueo de vialidades con llantas o «ponchallantas» (abrojos); “los cuales fueron retirados rápidamente”.

Villarreal Anaya ratificó que la situación se normalizó desde la tarde del día de ayer, gracias a un operativo coordinado con el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, que reforzaron la presencia en los polígonos afectados.

Refirió que las universidades y escuelas en los municipios involucrados están laborando con normalidad, y la vialidad en carreteras como la de San Fernando ya fue completamente recuperada.

Aun cuando no hay personas detenidas al momento, el Gobernador indicó que se privilegió evitar confrontaciones en zonas urbanas para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, las carpetas de investigación están abiertas y se está dando seguimiento a las personas responsables utilizando evidencia de los sistemas de vigilancia de las cámaras del C5, además de haber asegurado vehículos, armas y equipo táctico.