Espera Tamaulipas cerca de 3 millones de visitantes

Febrero 23 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante la Semana Santa y Pascua del 2025, se recibieron 2.8 millones de visitantes en los destinos turísticos del estado, quienes dejaron una derrama económica superior a los 2.6 millones de pesos en Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que en la Semana Santa de este 2026, la proyección es muy alentadora y se esperan cerca de 3 millones de visitantes.

“La visión humanista y transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya está dando resultados extraordinarios, con su estrategia integral, nos consolidamos como un destino cada vez más atractivo, seguro y diverso, generando beneficios directos para las comunidades, mayor derrama económica y un desarrollo turístico sostenible que posiciona al estado como referente nacional”, explicó.

Datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística destacan que en base a las estrategias y acciones implementadas estamos manteniendo un crecimiento constante.

En este sentido, refirió que: “Tan solo en 2023 llegamos a 2 millones, mientras que en 2024 tuvimos más de 2.2 millones de visitantes y en 2025 llegamos a 2.8 millones de visitantes”.

El mayor número de visitantes se espera en destinos de playa, como: Playa Miramar, en Ciudad Madero ; seguida de La Pesca, en el municipio de Soto La Marina; Playa Bagdad en Matamoros; Playa Tesoro en Altamira y Playa Barra del Tordo en Aldama.

Concluyó que se están afinando los detalles del operativo conjunto con los tres niveles de gobierno, preparando módulos de atención y auxilio, entre otros más para todos los visitantes, porque Tamaulipas Seguro te Enamora.