Otorga IMPI Indicación Geográfica Protegida a la “Cuera Tamaulipeca”

Febrero 23 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la protección como Indicación Geográfica Protegida a la “Cuera Tamaulipeca”, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Esta distinción protege la autenticidad de nuestra emblemática prenda, fortalece la economía de las familias artesanas y asegura que el nombre «Cuera Tamaulipeca» sea sinónimo de calidad, origen y orgullo tamaulipeco.

“Es un logro de la administración de Américo Villarreal Anaya, tras presentar los estudios correspondientes elaborados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas“, explicó.

La zona geográfica protegida abarca los municipios de Tula y Victoria, en el estado de Tamaulipas, donde esta artesanía tiene sus raíces más profundas y su mayor producción.

Los productores autorizados deberán usar obligatoriamente la mención «Indicación Geográfica Protegida Cuera Tamaulipeca» o las siglas «I.G.P.» en sus productos, conforme al artículo 302 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Cabe destacar que, el IMPI gestionará el reconocimiento internacional de esta Indicación Geográfica a través de los tratados y acuerdos comerciales vigentes en México.

Destaca el proceso artesanal tradicional de la producción o elaboración que abarca seis fases: El despertar de la materia – Preparación y acondicionamiento; La concepción del alma – Diseño y patronaje; La materialización – Corte y preparación; El florecimiento – Decoración y ornamentación; La unión sagrada – Ensamblado y construcción y la consagración – Acabados finales y control de calidad.

“La Cuera Tamaulipeca es un símbolo central de nuestras campañas de promoción turística, en ferias, exposiciones y plataformas digitales, mostrando al país y al mundo la calidad, creatividad y autenticidad de nuestro estado”, concluyó Hernández Rodríguez.