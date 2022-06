El director del CBTIS 24, Ramón Guerra Salas, afirmó que, con excepción de algunos jóvenes, casi la totalidad de los 3 mil 120 estudiantes de esta institución ya fueron vacunados contra el Covid-19.

El directivo descartó regresar a clases en línea; al menos en este momento no se considera esa posibilidad y se tiene la confianza en terminar el presente ciclo escolar con la asistencia física de los alumnos a las aulas.

En su opinión, el gobierno federal implementó una amplia campaña de vacunación tanto para los adultos como para los jóvenes, y esa circunstancia genera confianza y tranquilidad ya que como las mismas autoridades de la Secretaría de Salud lo informan, los casos han bajado en forma considerable.

Ramón Guerra dijo que lo mejor es regresar a la normalidad porque los jóvenes necesitan expresarse, manifestarse y aprender en las aulas y no a través de las clases en línea.

“No creo regresar a clases virtuales, hay una campaña de vacunación tanto los adultos que son los padres como los jóvenes tienen vacuna asignada y eso nos permite tener mayor tranquilidad no soy médico pero el Covid ha presentado una situación que no es tan crítica hay que tener confianza los jóvenes necesitan expresarse manifestarse y aprender dentro de la escuela y no seguir este camino de las clases en línea”.