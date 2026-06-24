Acusan alumnos de Logística del CBTIS 24 actos de intimidación y acoso por parte de docente

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Estudiantes de la carrera de Logística manifestaron su inconformidad contra el docente Juan Antonio García Juárez, quien imparte la materia de Ciencias Naturales, al señalar presuntas conductas de intimidación, hostigamiento y presión psicológica durante el desarrollo de las clases y evaluaciones.

De acuerdo con los alumnos, el profesor mantiene una actitud que califican como prepotente y aseguran que, lejos de facilitar el aprendizaje, genera un ambiente de tensión constante dentro del aula.

Los inconformes señalaron que el docente no explica de manera adecuada los contenidos de la materia y que frecuentemente recurre a comentarios y actitudes que consideran intimidatorias, lo que ha provocado preocupación entre varios estudiantes.

La situación, indicaron, se agravó durante la aplicación de un examen extraordinario, donde presuntamente el maestro ejerció presión indebida sobre quienes presentaban la evaluación.

“Nos dijo que quería el examen resuelto en diez minutos y que, de no entregarlo en ese tiempo, no nos lo iba a recibir”, relataron algunos de los estudiantes afectados.

Los alumnos sostienen que durante dicha evaluación el profesor permaneció presionándolos constantemente, situación que describieron como una forma de acoso e intimidación que afectó su desempeño académico y su estabilidad emocional.

Asimismo, señalaron que varios estudiantes han optado por guardar silencio por temor a posibles represalias académicas, aunque reconocieron que existe molestia generalizada por la forma en que se desarrollan las clases y las evaluaciones.

“Reprobó a más de 30 estudiantes”, dijeron.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades educativas para que revisen el caso y escuchen las inconformidades de los estudiantes, con el fin de garantizar un ambiente de respeto, aprendizaje y certeza académica dentro de la institución.

Los alumnos expresaron que no buscan afectar la trayectoria profesional del docente, sino que se investiguen los señalamientos y, en su caso, se tomen las medidas necesarias para evitar que continúen prácticas que consideran perjudiciales para la comunidad estudiantil.

“Es que en la escuela lo tienen como un maestro consentido”, señalaron.

Los señalamientos realizados por los estudiantes inconformes deberá ser revisada los directivos del plantel, pues incluso padres de familia ya plantean realizar un plantón fuera del CBTIS para ser escuchados.