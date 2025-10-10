Zorros, campeones invictos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Los equipos varonil y femenil de tochito del CBTis 24 se coronaron campeones invictos de la etapa Interzonas, ganando su pase al Nacional, que se disputará en Tampico del 24 al 28 de noviembre.

Bajo la dirección de los coaches David Puente y Lesli Lazo, ambas escuadras finalizaron su participación sin conocer la derrota en el certamen realizado en el sur del estado.

En la rama femenil, el CBTis 24 dio cátedra ofensiva al vencer 45-0 al CBTis 135 de Matamoros y 46-6 al Cetis 109 de Madero, asegurando su pase a la final. En el duelo por el campeonato, las victorenses se impusieron 26-13 al CBTis 103 de Madero.

Por su parte, en la rama varonil, los Zorros tampoco tuvieron complicaciones. Derrotaron 19-6 al Cetis 22 de Tampico y 19-13 al CBTis 15 de Matamoros. En la final, los victorenses confirmaron su dominio al imponerse 36-12 al CBTis 164 de Madero.