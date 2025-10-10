En Interfacultades…

Reina Búhos el básquetbol

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas arrasó en la disciplina de básquetbol de los Juegos Interfacultades 2025, tras vencer a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, así como a la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Ambos encuentros se llevaron a cabo en la duela del Gimnasio Multidisciplinario del campus Ciudad Victoria, el cual lució abarrotado de seguidores, registrando casi un lleno total.

Viniendo de menos a más, el equipo femenil de Búhos logró reponerse de una desventaja de 10 puntos para darle la vuelta al marcador y vencer 36-30 en la gran final.

En las acciones del juego, la quinteta de Abejas de Trabajo Social se fue al frente en el primer cuarto con marcador de 9-7. La ventaja aumentó en el segundo episodio, al irse arriba 20-15.

Sin embargo, en el complemento la balanza comenzó a inclinarse a favor del cuadro de Búhos, que cerró el tercer cuarto con ventaja de 27-22.

La hazaña del conjunto de Leyes se concretó en el último periodo, donde se mostraron más productivas en la duela al anotar 14 puntos que les dieron el triunfo 36-30.

En la rama varonil, Leyes impuso condiciones de principio a fin. A pesar de haber caído en el primer cuarto ante los Dragones del Mante por 10-6, el equipo se recuperó en el segundo periodo, dándole la vuelta al marcador 21-14.

Para el descanso, el conjunto dirigido por Guillermo Fierro continuó atacando e incrementó su ventaja 33-17, sellando su victoria en el último cuarto con marcador final de 44-27.