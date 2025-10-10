La Liga castiga a Correcaminos con casi 100 mil pesos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Correcaminos se ha encontrado con varias piedras en el camino durante este Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo ha tenido dificultades para ganar en casa, posee la peor defensiva del torneo y ha perdido la posibilidad de clasificar a la Liguilla. A estos problemas se suma ahora el tema disciplinario, pues el exceso de tarjetas le ha costado casi 100 mil pesos en multas.

Hasta la jornada 10 del Apertura 2025, se han mostrado un total de 422 tarjetas amarillas y 35 rojas, en los 69 partidos disputados hasta el momento (solo en Liga de Expansión). Esto representa un gasto superior al medio millón de pesos en concepto de sanciones.

De acuerdo con el Reglamento de Sanciones 2025–2026 de la Liga, el costo de las tarjetas varía. A diferencia de la Liga MX, donde se paga el 100 % de la sanción, en la Expansión MX solo se cubre el 60 %.

Cada tarjeta amarilla equivale a una sanción de 35 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Según datos del INEGI, cada UMA tiene un valor de $113.14 pesos en 2025.

Haciendo la multiplicación, cada amonestación cuesta $2,375.94 pesos (dos mil trescientos setenta y cinco pesos con noventa y cuatro centavos). Sin embargo, el reglamento aclara que no todas las tarjetas tienen el mismo valor, pues el monto puede variar según la gravedad de la falta.

En el caso de una doble amarilla en el mismo partido, la sanción asciende a 125 UMAs. Si se trata de una roja directa, el castigo puede ir de 90 a 500 UMAs, dependiendo de la causa señalada por el árbitro.

El reglamento establece lo siguiente:

“Las faltas anteriormente señaladas serán sancionadas con una multa de 30 a 200 UMAs, según la gravedad del caso”, señala el documento en el Capítulo II, “Infracciones cometidas por jugadores a las reglas de juego”, Inciso A: Infracciones leves, Artículo 15, página 11.

Actualmente, Correcaminos suma 30 tarjetas amarillas y tres expulsiones, una de ellas por doble amarilla. Esto coloca al conjunto tamaulipeco como el quinto equipo con más tarjetas preventivas, solo por debajo de Tlaxcala (42), Dorados (34), Tepatitlán (32) y Alebrijes (32).

En cuanto a las expulsiones, la UAT ocupa el cuarto lugar, detrás de Dorados (5), Morelia (4) y empatado con Alebrijes (3).

Tomando en cuenta el costo básico, Correcaminos ha pagado:

$71,278.20 pesos por tarjetas amarillas,

$8,485.50 pesos por la doble amarilla, y

$18,328.68 pesos por las rojas (calculadas a 90 UMAs cada una).

En total, el equipo ha desembolsado $98,092.38 pesos aproximadamente.

Cabe señalar que Correcaminos es uno de los equipos que recibe subsidio por parte de la Liga, por lo que estos montos se descuentan directamente de ese apoyo económico.

*Los más reincidentes*

Los jugadores con mayor número de amonestaciones son Juan Pablo Martínez, Gerardo Moreno y Joel Martínez, con cuatro tarjetas amarillas cada uno.

Asimismo, Daniel Cisneros, Rubén Castellanos, Mario Sarmiento, Iván Pineda y Jesús “Propela” García acumulan tres amarillas cada uno.

Por su parte, Juan Manuel Capeluto, Jahir Espinosa, Rafael Arce, Heber Velázquez, Marco López, Giovanni Hernández y Joaquín Pereyra tienen una amonestación.

El defensor Juan Manuel Capeluto también registra una expulsión por doble amarilla, y además encabeza la lista de rojas directas con dos expulsiones, mientras que Rubén Castellanos ha visto la tarjeta roja en una ocasión.