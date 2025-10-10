Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de octubre.-La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, Taide Garza Guerra llegó a Perú para participar en la XXX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO

El congreso se realiza del 6 al 11 de octubre de 2025 en Cusco, Iquitos y Lima. Más de 70 instituciones defensoriales se reúnen bajo el lema “Un Estado fuerte nace de una sociedad con derechos”.

Garza Guerra subrayó que “este encuentro representa un espacio fundamental para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos comunes entre las defensorías del pueblo de Iberoamérica”. Su intervención destacó la cooperación y la consolidación de los derechos humanos.

El evento aborda temas como discriminación, medio ambiente, derechos de la niñez y protección general de los derechos humanos. Talleres, ponencias y mesas de trabajo buscan generar soluciones concretas y fortalecer la justicia social en Iberoamérica.

La XXX Asamblea General Ordinaria cerrará el encuentro en Lima. Se renovarán autoridades de la FIO y se definirán nuevos compromisos regionales. “Estos encuentros estratégicos buscan articular debates y acciones concretas para enfrentar los desafíos actuales en derechos humanos en Iberoamérica”, indicaron los organizadores.