Diabetes e hipertensión al alza en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de octubre.- Hasta el 28 de septiembre de 2025, Tamaulipas contabiliza 11,745 hombres y 14,266 mujeres con hipertensión, sumando 37,756 casos. «La hipertensión sigue siendo un problema silencioso que puede derivar en complicaciones graves si no se controla», señaló la Secretaría de Salud federal.

La diabetes mellitus tipo 2 muestra cifras elevadas, con 9,256 hombres y 12,149 mujeres, alcanzando un total de 21,405 casos, reflejando la creciente prevalencia de esta enfermedad crónica vinculada a hábitos de vida.

En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, el estado reportó 44 hombres y 37 mujeres, sumando 81 casos totales, una enfermedad que representa un riesgo para quienes la padecen.

Las autoridades de salud estatal recomiendan controles médicos periódicos y la adopción de hábitos saludables para prevenir complicaciones. Campañas de concientización y chequeos regulares se aplican en distintos municipios.

El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal corresponde a la semana 39 de 2025 y forma parte de los informes semanales que monitorean la evolución de enfermedades crónicas en todo el país.

Expertos en salud pública advierten que la combinación de diabetes e hipertensión representa un desafío importante para el sistema sanitario de Tamaulipas. «Es necesario reforzar programas de prevención y educación para reducir la incidencia de estas enfermedades», concluyó la Secretaría de Salud federal.