Karina Ortegón, ex de Vicente Fernández Jr., es picada por araña venenosa ¿y mortal?: ¿Cuál es su estado?

¡Susto para Karina Ortegón! La exesposa de Vicente Fernández Jr. sufrió un piquete de una araña venenosa que dejó a todos sus seguidores preocupados.

Entre dolor y alarma, la empresaria y coach relató cómo ocurrió este inesperado accidente que pudo haber tenido graves consecuencias, recordando que los peligros pueden aparecer incluso en los lugares más comunes.

¿Qué le pasó a Karina Ortegón, ex de Vicente Fernández Jr.?

Karina Ortegón, exesposa de Vicente Fernández Jr., vivió un susto que alarmó a sus seguidores: la actriz fue picada por una araña venenosa mientras dormía. Con su característico humor, Karina compartió en redes sociales lo que ella misma llamó su ‘karyaventura’.

“¿Cómo está, mi gente preciosa? Yo aquí, contándoles la ‘karyaventura’ de esta ocasión. Les cuento, vean mi nariz, ya está sana, ya es una nariz decente, me picó una araña… en muchos lugares las conoces como capulinas, violinistas o viudas negras”, explicó Ortegón a través de un video publicado en sus redes sociales.

La situación fue grave, pues Karina amaneció con tres piquetes y dolor intenso: “Desafortunadamente, (cuando estaba) dormida, me pica esta araña y gracias a Dios y a la emergencia, que actuaron rápidísimo conmigo, el doctor me vuelve a salvar la vida. No podía ni respirar, sentía la pesadez en mi nariz y el dolor, más el cansancio que ya traía”.

La actriz señaló que el hecho la alertó sobre el peligro que estos animales representan, sobre todo para niños o mascotas: “Si en un adulto causa tanto daño, imagínate en un menor, bebé o de tus mascotas, no la contamos”.

¿Cuál es el estado de salud de Karina Ortegón tras piquete de araña?

Karina Ortegón destacó la intervención médica que le permitió recuperarse rápidamente. “Gracias a que infiltró rapidísimo la nariz con ozonoterapia, sacó y extrajo todo el veneno, que salió todo negro, mi sangre molida”, mencionó la empresaria que ya se encuentra estable en su casa.

“Gracias al doctor que inmediatamente por terapia IV me infiltró rapidísimo ozonoterapia, me puso exosomas, que fue impresionante para ayudarme en temas circulatorios y desintoxicar rápidamente mi organismo”, contó Ortegón.

Además, la ‘coach en transformación humana’ compartió cómo la terapia incluyó células madre mesenquimales, lo que la ayudó a la recuperación.

“Lo padre de todo es que también dentro de la terapia me puso células madre, 50 millones, mesenquimales, entonces fue una terapia padrísima que me ayudó a equilibrar mi sistema inmune, que eso es lo que tienes que actuar en este tipo de situaciones”, destacó.

Karina Ortegón resaltó que este tratamiento fue clave para evitar complicaciones mayores, y finalizó con un mensaje de prevención para sus seguidores: “Hubiera perdido mi nariz, tenido problemas al respirar y no la hubiera ni siquiera contado… Estos bichitos son demasiado peligrosos, a tomar muchas precauciones, trata de limpiar tu casa y tener cuidados”.

¿Cómo fue la relación de Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr.?

Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr. vivieron una historia marcada por el amor y la polémica. La pareja duró cinco años en total, incluyendo dos años de noviazgo antes de casarse y tres años de matrimonio, hasta que su relación terminó en medio de fuertes conflictos.

El matrimonio finalizó oficialmente en octubre de 2020, aunque ambos dejaron de vivir juntos desde enero de ese mismo año, dejando entrever las tensiones que se habían acumulado.

Tras su separación, la relación entre Ortegón y Fernández Jr. se convirtió en un tema de constante atención mediática. Ambos protagonizaron una serie de declaraciones que encendieron los titulares, llevando su disputa a los tribunales.

Karina Ortegón incluso interpuso una orden de restricción contra el integrante de la dinastía Fernández, acusándolo de haber tenido un comportamiento inapropiado con su hija.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. también presentó demandas en contra de Karina Ortegón, acusándola de extorsión y solicitando una orden de restricción en su contra.