Proponen reforma para ampliar igualdad de las mujeres en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, ,11 de octubre.— Más oportunidades para las mujeres y mejores condiciones para ejercer sus derechos son parte de una iniciativa presentada por la diputada local de Morena, Ana Laura Huerta Valdovinos, para ampliar las acciones de igualdad de género en Tamaulipas.

La legisladora propone modificar la Ley para la Igualdad de Género del estado. La iniciativa fue recibida por el Congreso el pasado 5 de octubre y actualmente está en revisión en comisiones.

Entre los cambios planteados está impulsar una distribución más justa de las tareas del hogar y el cuidado de la familia, además de mejorar las oportunidades de las mujeres en el trabajo y reducir la diferencia salarial entre ambos sexos.

La propuesta de Huertas Valdovinos también busca combatir la violencia contra las mujeres, frenar los estereotipos y garantizar una mayor participación femenina en la política y en los espacios donde se toman decisiones.

En educación y salud, se pretende reforzar el respeto a los derechos de las mujeres, incluida la atención a su salud sexual y reproductiva. También se busca abrir más espacios para ellas en la ciencia, la tecnología, el deporte y la cultura.

La diputada comentó que otro punto importante es apoyar a las mujeres de las comunidades rurales, fortalecer su participación en las actividades del campo y mejorar sus oportunidades de acceso a los recursos naturales y al agua potable.

La iniciativa seguirá bajo análisis en el Congreso local antes de que se decida si será aprobada.