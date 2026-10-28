Propone candidato al Notariado Mexicano homologar criterios para combatir el lavado de dinero

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.— El candidato a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José Luis Leal Campos, propuso establecer criterios uniformes para que las notarías del país identifiquen y prevengan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su visita a Tamaulipas, que fue la número 26 de su recorrido por los colegios de notarios de la República Mexicana, Leal Campos informó que el Colegio prepara una plataforma única con un enfoque basado en riesgos, que permitirá evaluar el nivel de riesgo de cada notaría, operación y cliente.

Adelantó que dicha herramienta se presentará durante el Congreso Nacional del Notariado Mexicano, programado del 5 al 7 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

“Necesitamos una sola plataforma, un solo mecanismo de entendimiento y de aplicación de prevención de lavado de dinero desde Tijuana hasta Chetumal”, afirmó. Explicó que el propósito es homologar la actuación notarial ante operaciones vulnerables y reducir el riesgo de que las diferencias de criterios entre regiones sean aprovechadas para ocultar el origen ilícito de recursos.

El candidato sostuvo que los notarios participan en la prevención de estos delitos por su función pública y por obligación legal. “Nosotros no actuamos por presión; actuamos, en principio, por la legalidad”, señaló.

Durante su gira, dijo, busca conocer las necesidades de los colegios estatales y fortalecer la relación entre el Colegio Nacional y los fedatarios. En Tamaulipas, explicó, le plantearon tres prioridades: estrechar esa colaboración, coordinar medidas contra el lavado de dinero y atender los avances tecnológicos que inciden en la función notarial.

Sobre este último punto, Leal Campos afirmó que la inteligencia artificial puede apoyar el trabajo del gremio, pero no reemplazar la fe pública. “La inteligencia artificial no sustituye al notario; lo que hace es acelerar procesos y permitirnos hacer mejores cosas”, declaró.

Entre las herramientas y servicios que mencionó figuran un sello digital para verificar testimonios notariales, sistemas de validación de identidad y datos biométricos, y un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar la autenticidad de pasaportes. También destacó la colaboración con la Secretaría de Gobernación en los registros nacionales de testamentos y poderes, así como guías de actuación notarial en materia agraria y para la atención de personas con discapacidad.

Leal Campos, notario público en Guadalajara y actual presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, indicó que el gremio se prepara para participar en el proceso electoral de 2027. Señaló que los servicios notariales serán gratuitos durante la jornada y que se prevé desplegar a alrededor de 4 mil 500 notarios en el país.

Al referirse a robos de insumos en notarías, advirtió que esos materiales pueden utilizarse para intentar engañar a la ciudadanía. Por ello, recomendó verificar la autenticidad de las escrituras con el notario que resguarda el protocolo correspondiente y mantener los documentos e insumos notariales en lugares seguros. “Antes de comercializar o hacer algo, el notario debe acudir con el otro notario o llamarle y preguntarle” si el documento es auténtico, indicó.

Cabe señalar que la renovación de la dirigencia nacional se realizará en el Congreso de Guadalajara, donde, además de la elección de la mesa directiva para el periodo 2027-2028, se abordarán temas de capacitación, innovación, prevención de lavado de dinero y atención a personas con discapacidad.