Lamenta UAT muerte de estudiante y apoya a familias de accidentados en Reynosa

Ciudad Victoria, Tam.; 27 de octubre de 2026

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de un estudiante de tercer semestre del programa de Ingeniería Industrial de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA), y las lesiones de otros de sus compañeros.

Por instrucciones del rector, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, directivos universitarios acudieron de inmediato a los centros hospitalarios para brindar respaldo integral a los familiares, además de dar puntual seguimiento al estado de salud de los jóvenes lesionados.

Asimismo, se informa que la UAT colabora con las autoridades locales de tránsito y las instituciones judiciales en las indagatorias sobre el trágico accidente automovilístico ocurrido este martes 27 de octubre en calles de la ciudad de Reynosa.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso y solidaridad con toda la comunidad universitaria, y en especial al estudiantado de la UAM Reynosa-Aztlán.