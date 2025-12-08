Empresarios de Ciudad Victoria se Preparan para Impacto del Incremento del 13% al Salario Mínimo

  • lunes, 8 de diciembre de 2025

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Los socios de la Cámara Nacional de Comercio de esta Ciudad Capital no están preparados para la repercusiones que pudiera traer el incremento del 13 por ciento al salario mínimo anunciado recientemente por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el presidente de Canaco Victoria Federico Arturo González Sánchez.

El alza a los salarios, dijo, obligará a los empresarios a hacer ajustes y reacomodos.

“No estamos preparados, vamos a tener que hacer muchas modificaciones, muchos reajustes”, refirió.

González Sánchez señaló que el empresariado siempre busca estrategias o formas de cómo reajustarse y readaptarse, puesto que este incremento sí puede llegar a afectar a algunas industrias o algunos comercios.

“Entonces, esperamos que se haga un reajuste y que podamos realizar estrategias, que vengan estrategias también a nivel local y estatal, las cuales podamos seguir incentivando la competitividad y que, pues bueno, mejoremos nuestros servicios y nuestros productos y que podamos hacer este equilibrio”, concluyó.

 

