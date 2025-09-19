Canaco Victoria reporta incremento de hasta 40 por ciento en ventas por fiestas patrias

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Victoria, Federico Arturo González Sánchez, informó que las celebraciones por las fiestas patrias dejaron un balance positivo para el comercio local, con un incremento de hasta 40 por ciento en las ventas.

“Yo creo que se incrementó mucho ahorita. Traemos un incremento y quiero decirles que todavía siguen las fiestas patrias. Este mes ha sido un gran incremento y una derrama económico de Ciudad Victoria”, declaró el dirigente empresarial.

González Sánchez destacó que tanto los comercios como los proveedores se vieron beneficiados por la movilidad generada en la capital del estado. “Se vio el movimiento, aparte el evento que hace el Gobierno del Estado también trae una gran derrama. Vemos que proveedores han tenido buen movimiento y pues eso habla de que vamos bien”, expresó.

Aunque dijo no contar con una cifra precisa, estimó que las ventas crecieron de manera considerable en diferentes giros.

“Ahorita no traigo el dato exacto, pero sí se vio un gran movimiento, lo vimos en nuestras calles, nuestros comercios llenos, los centros comerciales, las tiendas departamentales también se vieron con una afluencia muy grande. Yo creo que sí se empezó a tener un incremento de un 30, un 38%, un 40%”, afirmó.

El líder de Canaco señaló que los artículos más demandados fueron los de temporada, relacionados con las celebraciones de septiembre. “Principalmente todos los artículos de temporada, los artículos de septiembre”, puntualizó.

Con este balance, dijo el sector comercio de Victoria espera mantener la tendencia positiva en lo que resta del año, especialmente con la llegada de las siguientes temporadas de alto consumo.