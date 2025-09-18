Prepara SET plan para atender más de 800 escuelas en malas condiciones

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, dio a conocer que la dependencia trabaja en un diagnóstico y un presupuesto especial para atender las escuelas que presentan deterioro en su infraestructura, muchas de ellas con instalaciones eléctricas rebasadas por el uso de equipos de aire acondicionado.

“Me voy a reunir con el Coordinador de Protección Civil, para realizar esta situación y ver cuál es el protocolo y las medidas pertinentes que podemos tomar”, señaló.

Valdez García explicó que actualmente se tienen identificadas 816 escuelas en malas condiciones que requieren mantenimiento. “Estamos preparando un presupuesto especial para la atención de esas escuelas. Porque sí, es verdad que entre que son viejas las instalaciones y otra vez que les compraron muchos aires acondicionados, no se revisaron los voltajes y nos están tronando muchas de las plantas”, detalló.

Sobre la ubicación de los planteles afectados, el secretario aclaró que no se concentran en un solo municipio.

“Prácticamente en los 43 están repartidas proporcionalmente, porque todos compraron, el programa de las escuelas no está concentrado en un solo lugar, el 85 por ciento compró aires acondicionados y yo creo que de ese 85, un 43 por ciento no revisó el tema del voltaje, y eso es lo que ha hecho que se truene, como dice la comisión, pero estamos trabajando en ello”, subrayó.