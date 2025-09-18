Pasos por la Educación lleva beneficios el sector rural

Cd. Victoria, 18 de septiembre 2025.- Porque no hay causa más noble que apoyar a la educación, la presidenta del Sistema DIF Victoria Lucy de Gattás en compañía del alcalde Eduardo Gattás Báez entregaron más de 300 kits escolares del programa Pasos por la Educación a estudiantes del sector rural.

Lalo y Lucy entregaron mochilas y útiles escolares a las y los alumnos de instituciones educativas de nivel básico y bachillerato en el ejido Manuel Ávila Camacho, material donado por personas y empresas socialmente responsables en esta cuarta gran cruzada de solidaridad por la educación.

Pasos por la Educación nace desde el corazón del Sistema DIF Victoria y que encabeza con amor y entrega Lucy de Gattás, tiene como misión acompañar en su formación educativa a niñas y niños hacia un mejor futuro y en esta edición 2025 con la solidaridad ciudadana entrega 2,500 kits escolares.

Hoy damos un paso más en la construcción de un futuro de igualdad, oportunidad y esperanza, destaca el alcalde Eduardo Gattás Báez quien agradece a los victorenses por apoyarse mutuamente, por caminar en unidad y creer en la educación como motor de desarrollo.

Ambiente de fiesta vivieron los ejidos Manuel Ávila Camacho y San Juan y el Ranchito, pero sobre los estudiantes beneficiados del jardín de niños Leonor López Arrellano, las primarias Feliz Tomelloso y Emiliano Zapata, la telesecundaria y telebachillerato, agradecidos con la entrega del apoyo.