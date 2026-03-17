Prevé CANACO Victoria crecimiento del 10% en derrama económica por Semana Santa

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Victoria, Federico Arturo González Sánchez, informó que para el periodo vacacional de Semana Santa se estima un incremento del 10 por ciento en la derrama económica en la capital del estado, impulsado por el flujo de visitantes que transitan hacia los principales destinos turísticos de Tamaulipas.

El líder empresarial destacó que; “estamos esperando un crecimiento aproximadamente del 10 por ciento”, al recordar que el año pasado Ciudad Victoria registró una importante afluencia de visitantes.

En ese sentido, señaló que sectores como gasolineras, hoteles y tiendas de conveniencia serán los más beneficiados. “Estimamos que esta semana tengamos un gran crecimiento en las gasolineras, en los hoteles, en las tiendas de conveniencia”, expresó.

Indicó que la capital tamaulipeca busca consolidarse como un punto estratégico de paso hacia destinos de playa como Tampico o Barra del Tordo, principalmente para turistas provenientes de Monterrey. “Esperamos que Ciudad Victoria sea un lugar donde podamos ser de paso para quienes se dirigen a destinos turísticos”, puntualizó.

Sobre la coordinación con otros sectores, González explicó que se trabaja de manera conjunta con restauranteros y hoteleros para fortalecer la oferta local. “Se están sumando a un proyecto que impulsa el gobierno municipal con la campaña ‘Quédate en Ciudad Victoria’, buscando que haya mayor permanencia de visitantes”, dijo.

Asimismo, recordó que durante el periodo anterior la derrama económica alcanzó los 2.8 millones de pesos, por lo que reiteró la expectativa de crecimiento para este 2026. “Esperamos que sea un crecimiento de un 10% este año”, afirmó.

En cuanto al panorama económico, reconoció que el inicio del año ha representado retos para el sector comercial. “Ha sido un año complicado al arranque, no ha sido fácil, sin embargo, estamos esperando buenas expectativas para todo el 2026”, comentó, al tiempo que confió en que la temporada vacacional contribuya a una reactivación económica no solo en la capital, sino en todo el estado.

Finalmente, subrayó que el trabajo de promoción turística que se realiza en Tamaulipas será clave para atraer visitantes. “Esperamos que esta Semana Santa no solamente reactive Ciudad Victoria, sino diferentes sectores de Tamaulipas”, concluyó.