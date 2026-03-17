Subsecretaria de Educación rechaza favoritismos y garantiza atención equitativa en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La subsecretaria de Educación Básica en el estado, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, rechazó de manera categórica cualquier señalamiento de nepotismo al interior de la Secretaría de Educación, al asegurar que no cuenta con familiares dentro de la dependencia.

“Quiero ser muy puntual, muy precisa en este sentido. No tengo ningún familiar, no tengo ningún sobrino, ningún primo, ningún hermano, ningún cuñado, ningún tío, nadie en la Secretaría de Educación”, declaró, al tiempo que reiteró su compromiso con la equidad en el sistema educativo.

“Yo trabajo desde la equidad educativa para todas y todos, garantizando el derecho de la educación para todas las niñas y los niños”, subrayó.

Ante cuestionamientos sobre posibles beneficios a conocidos o allegados, enfatizó que cualquier persona dentro del sistema debe apegarse estrictamente a la normativa vigente. “Y si lo hubiera, tendrían que comportarse como lo marcan las normas, los reglamentos y la Constitución”, afirmó.

En otro tema, la funcionaria se refirió a la situación registrada en una escuela secundaria donde padres de familia exigían la presencia de un director, asegurando que en ningún momento el plantel quedó sin responsable.

“No hay ninguna escuela que esté sin director. Todas las escuelas tienen director. Nunca dejó de haber director en esa secundaria”, puntualizó.

Explicó que el movimiento de directivos respondió a procesos administrativos derivados de licencias médicas, las cuales son un derecho laboral. “Tenemos que actuar muchas veces con humanidad, entender la situación; un maestro tiene derecho a una licencia médica y solicitó su cambio, por lo que se tuvo que hacer el ajuste”, indicó.

Respecto a las demandas de seguridad planteadas por padres de familia, adelantó que ya se trabaja en un mecanismo de atención integral que será dado a conocer por el titular del sector educativo, Miguel Ángel Valdez García. “Estamos trabajando en coordinación con instancias como SIPINNA, Protección al Menor y los sistemas DIF municipal y estatal para atender a nuestros alumnos”, explicó.

Asimismo, sostuvo que no existe trato preferencial hacia ningún estudiante. “No hay en ningún alumno ni en ninguna alumna favoritismo. He trabajado toda mi vida desde la equidad, que es darle a cada quien lo que necesita para aprender”, expresó.

Finalmente, la subsecretaria aseguró que la dependencia mantiene atención permanente a la comunidad educativa y descartó que sea necesario recurrir a manifestaciones para ser escuchados. “En ningún momento es necesario cerrar una escuela; nosotros los atendimos a tiempo. La Secretaría siempre tiene las puertas abiertas para padres, madres, maestros y directivos”, concluyó, al reiterar que la instrucción es brindar atención sin distinción y con pleno sentido de equidad.