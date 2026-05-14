Hoteles de Victoria podrían recibir turismo que asista al mundial en Monterrey

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

Hoteleros y negocios de Tamaulipas se están coordinando para atraer en cierta medida turistas de la Ciudad de Monterrey, debido al contexto del mundial y la posible saturación en el área metropolitana de Nuevo León, aprovechando precios más bajos en la zona de Ciudad Victoria de Hoteles y Moteles, explicó el titular de CANACO Victoria Federico Arturo González Sánchez.

Respondió que Tamaulipas es una opción atractiva para pernoctar, y hacer turismo de playa, y trasladarse de Ciudad Victoria a Monterrey; coordinarnos con Transpais, con los hoteles para llevarlos a los partidos y traerlos para acá, a un costo más económico, comparados con la zona metropolitana de Monterrey».

Por su parte Rubén García Carcur presidente de la asociación de moteles y hoteles en Victoria, explicó que se encuentran en excelentes condiciones t con disponibilidad, destacando la coordinación con el gobierno del estado y municipal.

Adelantó que preparan promociones en tarifas y descuentos.