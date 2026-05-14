Llega el Festival del Machacado a Jiménez

Una gran fiesta del sabor, la tradición y la cultura norteña, el próximo 30 de mayo ¡No te lo puedes perder!

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Para celebrar nuestras tradiciones más profundas, nuestra gastronomía legendaria y ese sabor inconfundible que solo nuestra tierra puede ofrecer, nace el 1er Festival del Machacado 2026 en el municipio de Jiménez, Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas y Corina Garza Arreola, presidenta municipal de Jiménez hicieron en Sala de Prensa de Palacio de Gobierno la presentación oficial del Festival, que contempla dos concursos con premios en efectivo.

Hernández Rodríguez dijo que desde el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo se pretende que este festival no sea un evento aislado, sino el inicio de una tradición que permanezca y se fortalezca año con año.

“Nuestra intención es acompañar al municipio para consolidar el Festival del Machacado como un evento anual dentro del calendario turístico y cultural de Tamaulipas, de manera que se convierta en un referente regional que genere identidad, movimiento económico y mayor afluencia turística para Jiménez”.

Por su parte, Corina Garza Arreola destacó que la convocatoria es nacional para participar, “invitamos a las cocineras, cocineros, elaboradores de carne seca, emprendedores y familias locales, así como participantes de cualquier municipio o estado, a formar parte de los concursos: “El Mejor Platillo de Machacado» y “Proceso Tradicional de la Carne Seca y Machacado».

“También tendremos callejoneada, música en vivo y actividades para toda la familia, porque queremos que este festival se viva en un ambiente de convivencia, alegría y orgullo por nuestras raíces”, expresó.

De lo que se trata es que ganen los comerciantes, nuestros emprendedores, los restaurantes, quienes venden productos locales y todas las familias que participan en este movimiento turístico, concluyó la presidenta municipal de Jiménez.