Inalcanzable SVCO

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El equipo de Deportivo SVCO continúa sumando unidades en la categoría Sexta Fuerza de La Cima Fut-7, al ser el único invicto de la división, con marca perfecta y un total de 33 puntos.

Con 11 triunfos en 11 encuentros, el conjunto de SVCO se mantiene en la cima de la clasificación. En el segundo puesto se encuentra Real Victoria, que no ha tenido una buena semana y se quedó estancado con 27 unidades.

Por su parte, los equipos de Terrestres y Real Arbustos pelean codo a codo tras sumar 21 puntos en el torneo. Carnitas El Primo es otro de los conjuntos que comienza a rezagarse, con 16 unidades.

En tanto, Patwings ha reaccionado y comienza a recuperar terreno al llegar a 15 puntos. Deportivo Rodríguez suma 14 unidades, mientras que Patanes 3.0 cuenta con 13.

En la parte baja de la tabla se encuentra Tacos El Profe, con apenas tres puntos, mientras que La Maqui FC aún no conoce la victoria y se mantiene sin unidades.