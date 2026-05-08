Explora y disfruta el encanto del Pueblo Mágico de Mier

Un recorrido por la historia, cultura, gastronomía y naturaleza, acompañado de la calidez de su gente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte importante de la oferta turística de Tamaulipas, el Pueblo Mágico de Mier combina de manera excepcional naturaleza, historia, cultura y gastronomía, ofreciendo atractivos para todo tipo de visitantes, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

En el corazón de la frontera tamaulipeca, Ciudad Mier se revela como un destino ideal para disfrutar en familia, fundada en 1753 y nombrado Pueblo Mágico desde 2007, este municipio invita a perderse entre sus calles empedradas y descubrir a cada paso un pedazo de historia.

“Es un lugar perfecto para recargar energías, tomar fotografías inolvidables al atardecer y sentir la grandeza serena de la frontera», destacó el funcionario estatal.

Para quienes buscan naturaleza y aire libre, la Presa Las Blancas es uno de los grandes tesoros de la región, ahí, se puede pasear por sus orillas, practicar pesca deportiva de bagres y mojarras, o disfrutar de un recorrido en lancha mientras se admiran paisajes donde el agua se encuentra con el horizonte.

La Casa de los Frijoles Pintos, también conocida como Casa de los Tejanos, ocupa un lugar central en la memoria colectiva, convertida en museo, sus muros guardan el dramático episodio de 1842, cuando durante la invasión texana, se sorteó la suerte de los prisioneros con frijoles pintos y negros.

La Parroquia de la Purísima Concepción, con su fachada del siglo XVIII, es una parada obligada. Frente a ella, la Plaza de Armas y su kiosco tradicional invitan a sentarse a contemplar el ir y venir sereno del pueblo, respirando paz y tradición.

Mier también es un pueblo que valora la cultura y las tradiciones, las altas asistencias a talleres de pintura, danza, canto y otras expresiones artísticas demuestran el vivo interés de la comunidad por preservar y transmitir su legado.

Además, la experiencia en Mier se completa en la mesa, su gastronomía llena de sabor norteño, desde el cabrito en sus distintas preparaciones, machaca con huevo, carne asada, tortillas de harina y de maíz recién hechas, empanadas de cajeta o calabaza, entre otros más, son platillos que, junto con la calidez de su gente, conquistan el paladar y el corazón de quien visita Tamaulipas, concluyó el titular de Turismo en la entidad.