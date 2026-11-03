Con Pan de Muerto crean a Catrina y Catrín monumentales en Ciudad Victoria

El ingenio de estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas se convirtió en uno de los atractivos de las celebraciones del Día de Muertos en la capital Tamaulipeca

Por Eduardo Bazaldua

La Plaza Juárez, en Ciudad Victoria, se llenó de creatividad y talento con la elaboración de una Catrina y un Catrín monumentales, realizados por estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, quienes utilizaron miles de piezas de pan de muerto para dar vida a estos personajes.

Detrás de esta creación estuvo el trabajo de jóvenes de las carreras de Gastronomía y Arquitectura, quienes, con el apoyo de sus docentes, combinaron sus conocimientos y habilidades para transformar el tradicional pan de muerto en una original expresión artística.

Las figuras, presentadas como las más grandes de su tipo en Tamaulipas, formaron parte de las celebraciones del Día de Muertos realizadas ayer, 2 de noviembre, en la capital del estado. Durante la jornada también se llevaron a cabo un concurso de catrinas, presentaciones artísticas y un recorrido por el altar monumental instalado en la escalinata del Palacio de Gobierno.

Al finalizar la exhibición, llegó uno de los momentos más especiales de la celebración, cuando las piezas de pan de muerto fueron repartidas entre los asistentes, quienes pudieron disfrutar de este tradicional alimento mientras compartían una tarde llena de cultura y tradiciones.

Esta actividad contó con la participación del Gobierno de Tamaulipas, el Sistema DIF estatal y la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Victoria, como parte de los esfuerzos por preservar y promover las tradiciones mexicanas entre la población.