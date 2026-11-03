Listo los 8 invitados

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Han quedado confirmado los ocho invitados a los Cuartos de Final de la Liga Cima Fut-7, esto luego de disputar las 14 jornadas del torneo regular.

El equipo de Don Beto FC acabo como el mejor de la categoría al lograr 34 unidades, esto producto de 11 ganados y un empate además de ser el único equipo invicto del torneo.

En el segundo puesto está Xelaju FC con 29 unidades; en tanto que Murodec FC cosecha un total de 27 puntos; en cuarto y quinto lugar acabo Fierros Viejos FC y Laboratorio Fetalmed con 24 unidades.

La Casita FC y Molto Logo FC lograron avanzar a la fiesta grande con un total de 22 unidades, seguido por Camino Real FC con 20 puntos siendo el octavo puesto de la tabla general.

La liguilla arranca este próximo jueves a las 19:00 horas en el campo 2 a las 19:00 horas con el duelo entre Camino Real y Don Beto FC.

Para el viernes la actividad inicia a las 19:00 horas entre Laboratorio Fetalmed ante Fierros Viejos FC; una hora más tarde juegan Molto Longo ante Xelaju.

Cerrando la actividad a las 21:00 horas con el partido La Casita FC ante Murodec FC.