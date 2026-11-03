El Rebaño FC recibe la «orejona» tras polémica

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Tras la tensión y la polémica que mancharon el desenlace de la gran final de copa en la categoría Plata, la Liga de Fútbol de Veteranos finalmente hizo entrega del ansiado trofeo.

El equipo El Rebaño FC se corona oficialmente como campeón del torneo, luego de que el Tribunal de Penas resolviera dar el partido por perdido a Carnicería Liberal.

La decisión administrativa llega como consecuencia directa de los graves incidentes ocurridos al término del tiempo reglamentario.

En aquel momento, una presunta agresión al silbante del encuentro obligó a suspender las acciones de manera abrupta, impidiendo que la emoción de la tanda de penales definiera al monarca en el terreno de juego.

Con este fallo disciplinario, la página se cierra oficialmente para este certamen, dejando a El Rebaño FC con la copa en las manos y a Carnicería Liberal con las secuelas de una final que terminó resolviéndose en los escritorios del tribunal.