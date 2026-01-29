Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de enero.- El Partido del Trabajo en Tamaulipas inició un proceso de reorganización rumbo a la elección de 2027, en el que contempla postular como candidatos a ex aspirantes de otras fuerzas políticas, siempre que cumplan con un perfil de honestidad y compromiso social.

La comisionada nacional política y encargada de afiliación del PT en el estado, Cendy Robles, señaló que el partido mantendrá una política de puertas abiertas, sin importar el historial partidista de quienes busquen competir bajo sus siglas.

En conferencia de prensa explicó que su función incluye la instalación de mesas de negociación, la búsqueda de posibles candidaturas, el acercamiento con autoridades electorales y la supervisión de diversos aspectos relacionados con los procesos comiciales.

Robles reconoció que existen resistencias internas para permitir la llegada de ex candidatos de otros partidos, pero consideró que el PT debe asumir una visión más amplia. “Lamentablemente he escuchado voces que se resisten a abrir la puerta del partido a compañeros que hayan participado en procesos pasados con otros partidos, sin embargo hay que tener esta apertura mental”, expresó.

Sobre la posibilidad de competir en coalición, afirmó que aún no hay una definición en Tamaulipas y que todos los escenarios siguen abiertos. “Todo podría pasar, desde ir solos hasta ir en coalición”, declaró.

Indicó que el PT ha tenido experiencias distintas en otros estados, como Veracruz, donde compitió sin alianzas y obtuvo resultados favorables, mientras que en otras entidades ha participado en coalición.

Finalmente, sostuvo que esta nueva etapa busca fortalecer al partido y definir con claridad la estrategia electoral que se seguirá en Tamaulipas para la disputa de alcaldías y diputaciones en 2027.