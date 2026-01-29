Amigos de Eder suma de tres en Praderas

Carlos García

En duelo de poder y ante un clima ‘europeo’, el equipo de Amigos de Eder suma tres importantes puntos al derrotar con marcador de 5-3 al Pelusa Fc.

Las acciones del torneo que se juega en Praderas bajo la coordinacion de Julio Rocha y el profesor Carlos Becerra como encargado de esta unidad deportiva, poco a poco va subiendo de nivel y los equipos participantes siguen sumando esfuerzos para alcanzar los primeros sitios.

La noche del lunes con un clima que calaba hasta en los huesos, Amigos de Eder, gracias a goles de Luis Paz, Saul Llanos y Antonio Hernández pudieron agenciarse la victoria.

JUEGAN LA 11

Este dia continuan las acciones con tres batallas. A las 7 de la noche van los Mismos y Gestos Boys, enseguida vienen Pyreos ante las Marias y a las 9 está programado el juego entre Niupy y Tercer Tiempo.

El jueves, Chaniza ante Sin Fu, luego Rivas ante Mirador y Cañeros ante Amigos de Eder.