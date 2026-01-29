Copa UAT tendrá rama femenil

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer el futbol femenil y promover la igualdad de género, dará inicio la Copa UAT Femenil, el primer torneo femenil organizado de manera estructurada en Ciudad Victoria, el cual abarca categorías infantiles y la categoría libre.

De acuerdo con la convocatoria emitida, en esta edición serán tres las categorías que verán acción: 2011-2013, 2014-2016 y 2017-2019, contando actualmente con seis equipos inscritos por categoría.

La competencia arrancará en la segunda semana de febrero, los días 9 y 10, y contará con distintas categorías formativas y competitivas, adaptadas a la edad de las jugadoras.

En la modalidad de fut-5 participará la categoría 2017-2019; la Infantil Menor (2014-2016) se disputará en formato fut-7, mientras que la Infantil Mayor (2011-2013) competirá en fut-9.

Además, se contará con la Categoría Libre, dirigida a jugadoras nacidas en 2010 y años anteriores. En esta división, los equipos serán por invitación y no habrá límite de edad, por lo que podrán participar jugadoras de secundaria, media superior, nivel universitario o adultas.