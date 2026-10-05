Tamaulipas obtiene 22 medallas en dos días de la Paralimpiada Nacional CONADE

Guadalajara, Jalisco.- Tamaulipas suma 22 medallas después de dos días de competencia en la disciplina de paratletismo de la Paralimpiada Nacional CONADE, con una cosecha de nueve preseas de oro, siete de plata y seis de bronce.

Los resultados corresponden a deportistas de Altamira, Ciudad Victoria, Tampico y Jaumave, quienes representan al estado en la máxima competencia nacional del deporte adaptado, con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya.

Por instrucciones de Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), se brinda acompañamiento y respaldo a los atletas tamaulipecos durante su participación en esta justa nacional.

Asimismo, el titular del deporte tamaulipeco informó que en la cosecha de nueve medallas de oro destacan Gilberto Saucedo Zapata, con títulos en 100 metros planos y lanzamiento de disco F-22; Mariana González Vargas, en 100 metros T-38; Ricardo Daniel Aguilar Verdín, en 100 metros T-47; Samantha Ambriz Osnaya, en 100 metros T-37; Alexia Geraldine Ornelas Morín, en 100 metros T-72; Ángel Rolando García Santiago, en 100 y 800 metros T-53; y Jesús Oziel Campos Hernández, en 100 metros T-34.

En cuanto a las siete medallas de plata, Angélica Rocío García Gómez obtuvo el segundo lugar en los 800 metros T-20; Virgen Guadalupe Vázquez García, en los 100 metros T-21; Diego Alejandro Pérez Hernández, en los 100 metros T-35; Noel Emiliano García Marcelino, en los 100 metros T-42; Jesús Oziel Campos Hernández, en los 800 metros T-34; Alexander Abisai Maldonado García, en lanzamiento de jabalina F-46; y Juan Guadalupe Cruz Ibarra, en los 800 metros T-54.

Las seis medallas de bronce fueron conseguidas por Mauricio Vargas Zúñiga, en lanzamiento de jabalina F-42; José Adrián Antonio Vicente, en lanzamiento de disco F-56; Matías Noriega Morales, en los 100 metros T-44; Diego de Jesús Ruiz Mar, en los 800 metros T-38; Mirandab Vicencio Hernández, en impulso de bala F-11; y Airam Nicole Ruiz Terán, en impulso de bala F-56.

La actuación de los atletas tamaulipecos refleja el trabajo conjunto de deportistas, entrenadores y clubes, quienes han acompañado su preparación para esta competencia nacional, en la que Tamaulipas continúa con participación en busca de ampliar su cosecha de medallas.

Virués Lozano dijo que con estos resultados, Tamaulipas acumula 22 medallas después de dos días de actividad en paratletismo, con nueve oros, siete platas y seis bronces, dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE.