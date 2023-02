Encuentran a ancianita atropellada por coche fantasma

[ssba]

Ciudad Victoria.

Con el cuerpo destrozado fue encontrada sin vida una mujer de la tercera edad y la denuncia la realizaron habitantes del poblado el Limón en ciudad Mantea luego de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga.

El reporte de los números de emergencia ocurrió a las 19:00 horas en el kilómetro 108 de la carretera Mante – Llera.

La mujer no está identificada y las autoridades dijeron que se trataba de una anciana, de cabello largo canoso, delgada, morena y vestir una playera oscura con una sudadera morada y un saco a rayas.

Al revisarla no le encontraron documentación alguna por lo que fue llevada a la morgue como “NN”.

El atropellamiento ocurrió sobre la carretera federal y se desconoce quién pudo hacerlo luego de que la policía al indagar no encontró unidad alguna.

El Ministerio Publico inicio la carpeta de investigación por homicidio.